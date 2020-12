Bundesjustizministerin Lambrecht sieht den islamistischen Terror vier Jahre nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz weiterhin als sehr ernste Gefahr.

Die SPD-Politikerin erklärte, man müsse die Spirale von Hass und Gewalt stoppen, die radikalisierte Gewalttäter zu entsetzlichen Verbrechen motivieren könnten. Lambrecht kündigte an, dass vor diesem Hintergrund vor allem die europaweite Zusammenarbeit weiter gestärkt werden solle.



In Berlin wird heute der Opfer des Anschlags gedacht. Am Abend findet in der Gedächtniskirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Anschließend ist ein stilles Gedenken geplant. Um 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Attentats, sollen zwölf Glockenschläge an die Todesopfer erinnern.



Am 19. Dezember 2016 hatte der islamistische Terrorist Anis Amri einen LKW auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gelenkt. Dabei tötete er elf Menschen und verletzte 70 weitere. Zuvor hatte er den Fahrer des Sattelzugs erschossen.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.