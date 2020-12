Zum vierten Jahrestag des islamistischen Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz hat der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Franke, schnellere Hilfen für Betroffene angemahnt. Politisch habe sich zwar einiges getan, erklärte der SPD-Politiker in Berlin. Die Bürokratie bei Anträgen und Gutachten sei jedoch für viele Betroffene eine weitere Belastung.

Franke forderte auch mehr Aufklärung über das Attentat. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages sei für die Betroffenen sehr wichtig. Ihnen helfe Klarheit über die Hintergründe. Alle Sicherheitsbehörden sollten mit größter Transparenz zur Aufklärung beitragen, so der Bundestagsabgeordnete.

Andacht und Kranzniederlegung

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Müller gedachte der Opfer. Den Toten und Verletzten werde ein Moment des Einhaltens, der Besinnung und der Erinnerung geschuldet, erklärte Müller . Berlins Innensenator Geisel stellte ein neues Anti-Terror-Konzept für die Hauptstadt vor. Der SPD-Politiker sagte, die Gewalttat im Dezember 2016 habe unter anderem gezeigt, dass die Sicherheitsbehörden in einigen Bereichen nicht gut aufgestellt gewesen seien. Kernpunkt des neuen Konzeptes ist eine verstärkte Zusammenarbeit der Behörden in der Terrorabwehr sowie eine bessere Beobachtung und schnellere Abschiebung von Gefährdern.



Am 19. Dezember 2016 hatte ein Attentäter einen Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Personen getötet; zudem gab es zahlreiche Verletzte. In der benachbarten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche findet morgen Abend eine ökumenische Andacht statt, in der ebenfalls an die Opfer erinnert wird. Auch soll ein Kranz niedergelegt werden.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.