Naturschutzgebiet Reicherskreuzer Heide auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz (picture alliance / dpa-Zentralbild / ZB / Patrick Pleul)

Schutz von Ökosystemen

Lemke erläuterte in Berlin, die Bundesregierung wolle natürliche Ökosysteme wie Wälder, Auen, Böden und Moore schützen und so wiederherstellen, dass sie Treibhausgase binden und einen Klimaschutzbeitrag leisten. Zu den Eckpunkten gehören etwa ein Bundesprogramm zur Wiedervernässung von Moorböden, die Renaturierung von Auen sowie die Aufforstung und den Umbau von Wäldern.

Meeresschutz-Strategie, Förderung von naturnahen Flächen in Städten

Der Zustand der Küsten an Ost- und Nordsee soll verbessert werden, damit dort wieder mehr CO2 gespeichert werden kann. Meere müssten "als Lebensgrundlage und essenzieller Teil des Klimasystems" verstanden und ihre natürlichen Funktionen gestärkt werden, indem sie naturverträglicher genutzt würden, betonte die Bundesumweltministerin.

In Städten würden naturnahe Flächen wie Parks gefördert, sagte Lemke.

Bund investiert bis 2026 vier Milliarden Euro

Die Mittel sollen laut Lemke auch genutzt werden, um Landwirte, die auf die Nutzung und Trockenlegung von Moorböden verzichten, finanziell zu unterstützen. Geprüft werden laut Lemke auch gesetzliche Änderungen, um etwa im Straßenbau bestehende Planungshemmnisse für den Naturschutz abzubauen. Die Umweltministerin sprach von einem "heftigen Spannungsfeld" zwischen Infrastrukturprojekten und der für den Klimaschutz nötigen Wiederherstellung von Natur.

Lemke: Klimaschutz auch Krisenvorsorge

Schon jetzt zeige sich, was die Zerstörung natürlicher Lebensräume anrichten könne, betonte Lemke. Viele Ökosysteme seien in einem degradierten Zustand. Entwässerte Moore könnten Treibhausgase nicht mehr binden, sondern würden stattdessen in großen Mengen Kohlenstoffdioxid ausstoßen. Mit dem Aktionsprogramm wolle die Bundesregierung gegensteuern - auch, um die Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz umzusetzen, so die Grünen-Politikerin.

