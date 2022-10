Jungen und Mädchen in Osteuropa sind durch den Ukraine-Krieg besonders von Armut betroffen. (IMAGO/Reichwein)

Das entspreche einem Anstieg von 19 Prozent seit 2021, hieß es in der in Genf veröffentlichten Untersuchung. Die Auswirkungen des Kriegs seien besonders stark für Kinder in Russland und der Ukraine. In Russland leben der Studie zufolge zusätzlich 2,8 Millionen Kinder in Haushalten unterhalb der Armutsgrenze. In der Ukraine lebten eine halbe Million weitere Kinder in Armut, dann folge Rumänien mit zusätzlichen 110.000 Jungen und Mädchen.

