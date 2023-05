Oberlandesgericht Dresden

Das Oberlandesgericht in Dresden hat gegen vier mutmaßliche Linksextreme hohe Haftstrafen verhängt. (ZB)

Der Staatsschutzsenat sah bei der Studentin den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung als erwiesen an. Ihre drei Mitangeklagten erhielten Haftstrafen zwischen zweieinhalb sowie drei Jahren und drei Monaten. Den vier Beschuldigten zwischen 28 und 37 Jahren waren von der Anklagebehörde tätliche Angriffe auf Rechtsextreme in Sachsen und Thüringen zwischen 2018 und 2020 vorgeworfen worden. Der Prozess hatte im September 2021 begonnen.

Wegen des Urteils will die Stadt Leipzig für das kommende Wochenende das Versammlungsrecht einschränken. Nach Behördenangaben haben Sympathisanten der Angeklagten für Samstag eine Kundgebung angekündigt. Es gebe auch Aufrufe zu Gewalt, hieß es.

31.05.2023