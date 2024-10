Nach 230 Tagen im All

Die "Crew Dragon"-Kapsel der Firma SpaceX landete nach Angaben der NASA vor der Küste von Florida im Golf von Mexiko. An Bord waren drei Astronauten der US-Weltraumbehörde und ein russischer Kosmonaut. Sie hatten seit Anfang März auf der ISS an mehr als 200 Experimenten gearbeitet, unter anderem mit Stammzellen und Pflanzen. Zudem hatten sie getestet, ob Druckmanschetten an den Beinen gesundheitliche Probleme bei Astronauten vermeiden könnten.