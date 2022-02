Boris Johnson vor seinem Amtssitz in Downing Street Nr. 10. (dpa/Kirsty Wigglesworth)

Doyle hatte nach Angaben der BBC an einer der Partys im Regierungssitz während des Lockdowns teilgenommen. Der Premierminister steht wegen der illegalen Partys massiv unter Druck. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Bereits mehrere Abgeordnete hatten Johnson in den vergangenen Tagen Johnson die Unterstützung entzogen.

Auch Ärger wegen Angriff auf Oppositionsführer

Die Beraterin Mirza wandte sich von Johnson ab, weil er sich entgegen ihrer Empfehlung nicht bei Oppositionsführer Starmer für ungerechtfertigte Vorwürfe entschuldigt hatte. Johnson hatte Starmer am Montag in einer hitzigen Parlamentsdebatte vorgeworfen, in seiner Zeit als Chef der Staatsanwaltschaft nicht gegen den bekannten, inzwischen gestorbenen Rundfunk-Moderator Jimmy Savile wegen sexuellen Missbrauchs in hunderten Fällen vorgegangen zu sein. Starmer war damals zwar im Amt, hatte aber mit dem Fall Savile nichts zu tun. Dies gestand Johnson später auch ein - entschuldigen aber wollte er sich nicht.

Auch der britische Finanzminister Sunak kritisierte den Premierminister für den Angriff auf Starmer. Auf die Frage, ob Johnson sich hätte entschuldigen sollen, sagte Sunak: "Um ehrlich zu sein, ich hätte das nicht gesagt, und ich bin froh, dass der Premierminister seine Äußerungen klargestellt hat."

