Die Vorsitzende der Partei "Die Linke", Kipping, wirbt für eine Vier-Tage-Woche. Auch in Österreich wird das Thema als Instrument zur Überwindung der Corona-Krise diskutiert. Welche Vor- und Nachteile kann die Reduzierung der Arbeitszeit haben und wo wird das Ganze schon ausprobiert? Ein Überblick.

Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Bangen um die Vertragsverlängerung: Durch die Corona-Krise stehen Unternehmen ebenso wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer vor einer unklaren Zukunft. Die Linken-Vorsitzende Kipping fordert deshalb die Bundesregierung dazu auf, die Corona-Krise als Anlass zur Einführung einer flächendeckenden Vier-Tage-Arbeitswoche zu nehmen. Die Rheinische Post berichtet von Kippings Vorschlag, wonach Unternehmen, die die Arbeitszeit entsprechend verkürzen, ein Jahr lang einen Lohnzuschuss bekommen sollten. Danach müsste ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung über ein Arbeitszeitmodell mit einer Vier-Tage-Woche oder einer Höchstarbeitszeit von 30 Stunden ohne weitere staatliche Finanzierung abgeschlossen werden.



Das Thema wird derzeit auch in Österreich diskutiert. Die sozialdemokratische SPÖ schlägt ein staatlich gefördertes Programm zur Arbeitszeitverkürzung vor. Wie der ORF berichtet, sieht das Modell vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit um 20 Prozent reduzieren und dafür auf rund fünf Prozent des Nettogehalts verzichten. Die restlichen Kosten soll zwischen dem Unternehmen und dem österreichischen Arbeitsamt AMS aufgeteilt werden. Eine solche Förderung soll maximal drei Jahre laufen, so der SPÖ-Vorschlag.



Nicht nur als Kriseninstrument, sondern als "nächsten Schritt" sieht die finnische Regierungschefin Marin die Vier-Tage-Woche. Ihre Überlegungen dazu, die sie - noch vor ihrer Wahl - als damalige Verkehrsministerin geäußert hatte, gingen Anfang des Jahres durch die Medien.

Auch Unternehmen denken über Vier-Tage-Woche nach

Beim Flugzeugbauer Airbus sollen als Folge des reduzierten Flugverkehrs mehrere Tausend Arbeitsplätze wegfallen - wie viele genau, ist noch unklar. Um möglichst wenige Menschen entlassen zu müssen, werden laut Airbus-Chef Faury viele Optionen diskutiert, darunter auch die Vier-Tage-Woche. Faury sagte dem Spiegel, man erwäge eine Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit, um die Arbeit auf mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verteilen. Alle Probleme ließen sich so aber nicht lösen, betonte er.



Der Autozulieferer Continental hat bereits vor der Corona-Krise einen Konzernumbau sowie Kostensenkungen angestrebt. Durch die Pandemie stieg der Druck nun weiter. Wie die Hannoversche Allgemeine berichtet, schlägt Continental nun seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Vier-Tage-Woche als Lösung vor.



Vorbild dafür ist der Autokonzern Volkswagen. VW hatte bereits in den Neunzigerjahren die Vier-Tage-Woche als Mittel gegen Krisen etabliert. Damals arbeiteten die Beschäftigten während einer Absatzkrise mehr als ein Jahrzehnt lang 28,8 Stunden pro Woche. VW konnte damit Massenentlassungen von bis zu 30.000 Menschen verhindern. Die Arbeitszeit war bei diesem Modell stärker reduziert worden als die Löhne. Wie der Spiegel damals berichtete, lagen die Arbeitskosten bei VW im Jahr 2006 auch durch die Vier-Tage-Woche 20 Prozent höher als bei der Konkurrenz.

Geringere Kosten für den Staat?

Womöglich könnte auch der Staat von einer geringeren Wochenarbeitszeit als Kriseninstrument profitieren: In Österreich geht die SPÖ davon aus, dass die Förderkosten des Staates bei ihrem Modell um die Hälfte kompensiert werden könnten, weil er weniger für Arbeitslosigkeit zahlen müsste. Zudem blieben die Steuereinnahmen höher, wenn die Beschäftigten in ihren Arbeitsverhältnissen blieben. Unterm Strich würde so mehr Geld im Topf bleiben, als bei der derzeitigen Kurzarbeitsregelung, heißt es beim ORF.

Mehr Freizeit, höhere Produktivität

Dass sich Arbeitszeitmodelle verändern, ist normal. Auch die derzeitige Fünf-Tage-Woche war nicht immer die Regel. Mitte der Fünfzigerjahre waren es noch sechs Tage - die Gewerkschaften warben mit dem Slogan "Samstags gehört Vati mir" für eine Verringerung. Denn durch Maschinen war die Produktivität deutlich gestiegen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten führten immer mehr Branchen die Fünf-Tage-Woche per Tarifvertrag ein. Dass die menschliche Arbeitskraft durch Maschinen und Digitalisierung immer weniger gebraucht werde, ist auch heutzutage ein Argument in der Debatte - auch wenn es etwa in Bereichen wie der Pflege oder der Kinderbetreuung teilweise nicht zutrifft oder vielen nicht wünschenswert erscheint.



Die Vorteile einer kürzeren Wochenarbeitszeit werden seit Jahren auch unabhängig von Krisen diskutiert. Auf der Hand liegt der Zeitgewinn für die Arbeitnehmer. Studien belegen, dass die Produktivität durch eine geringere Arbeitszeit sogar zunehmen kann. Microsoft machte diese Erfahrung bei einem Test mit hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Japan. Die Linken-Vorsitzende Kipping begründet ihren Vorstoß damit, dass eine Vier-Tage-Woche Beschäftigte "glücklicher, gesünder und produktiver" mache. Auch die Unternehmen profitierten laut Kipping von der Arbeitszeitreduzierung, weil ihre Mitarbeiter weniger Fehler machten, motivierter und seltener krank seien.



Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, plädiert schon länger für eine flächendeckende 32-Stunden-Woche. Arbeit sei in Deutschland noch immer sehr ungleich verteilt, sagte sie dem Tagesspiegel. Mit einer 32-Stunden-Woche würden Männer durchschnittlich etwas weniger pro Woche arbeiten, Frauen etwas mehr - so täten sich Freiräume auf, um Fürsorgearbeit wie Kinder- oder Seniorenbetreuung gerechter zu verteilen, sagte Allmendinger. Hilmar Schneider, Chef des Instituts Zukunft der Arbeit, geht laut der Süddeutschen Zeitung davon aus, dass die Deutschen künftig pro Kopf weniger, pro Haushalt aber mehr arbeiten werden. Bei modernen Paaren hätten heute in der Regel beide Partner eine gute Ausbildung und würden arbeiten gehen, sagt er.



Aus Firmen, in denen bereits flexible und geringere Arbeitszeitmodelle ausprobiert werden, gibt es durchaus positive Signale. Die Co-Geschäftsführerin des Berliner Software-Unternehmen Tandemploy, Anna Kaiser, erzählte zum Beispiel im Deutschlandfunk, dass eine frischgebackene Mutter nach drei Monaten Elternzeit mit 15 Stunden in ihr Unternehmen zurückgekehrt sei. Hätte die Firma der Mutter nicht ermöglicht im flexiblen Modell zurückzukommen, hätte das Unternehmen ein Jahr auf sie warten müssen, glaubt Kaiser.

Viele Fragen zur Vier-Tage-Woche sind offen

Dass Arbeit einfach auf mehr Schultern verteilt und so Arbeitslosigkeit verhindert oder verringert wird, mag für einzelne Unternehmen und in Krisenzeiten eine geeignete Maßnahme sein. Doch praktikabel ist das nicht immer: In Branchen, in denen Fachkräftemangel herrscht, gibt es nicht genug Menschen, die sich die Arbeit aufteilen könnten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet unter anderem von einem Fall in Schweden, wo der Versuch eines 6-Stunden-Tags in einem Altenheim daran scheiterte, dass viele neue Mitarbeiter eingestellt werden mussten. Das habe sich als zu teuer erwiesen.



Unklar ist zudem, wie sich eine geringere Arbeitszeit - und damit je nach Modell ein geringerer Lohn - auf die Altersvorsorge auswirkt. Wenn durch die Arbeitszeitreduzierung ein größerer Teil des Einkommens wegfällt, könnten sich Geringverdiener das voraussichtlich nicht leisten.



Im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova weist Josephine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation darauf hin, dass manche Arbeitsfelder beispielsweise von Kunden abhängig sind und von der Arbeit anderer Firmen. Dann lasse sich aus Organisationsgründen nicht immer eine Vier-Tage-Woche etablieren. Auch auf die soziale Komponente von Arbeit wies Hofmann hin: Durch effizienteres Arbeiten könne zum Beispiel der Austausch mit Kollegen in der Kaffeepause wegfallen. Es sei aber wichtig, Dinge auch mal ohne Zeitdruck zu besprechen. Dieses Problem allerdings brachte die Corona-Pandemie auch schon zu Zeiten der Fünf-Tage-Woche mit sich.

