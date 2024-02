Das Feuer soll in einem der unteren Stockwerke des Wohnhauses in Valencia ausgebrochen sein. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Europa Press / ABACA)

Mindestens 13 weitere wurden verletzt, darunter auch mehrere Feuerwehrleute. Medienberichte über eine größere Zahl an Vermissten wurden von der Regionalregierung zunächst nicht bestätigt. Die erst vor wenigen Jahren fertiggestellte Anlage mit fast 140 Wohnungen in bis zu 15 Stockwerken stand innerhalb kürzester Zeit komplett in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochen und breitete sich über die Fassade rasant aus. Diese war mit hochbrennbarem Polyurethan verkleidet, zusätzlich angefacht wurden die Flammen von starken Winden.

Spaniens Ministerpräsident Sánchez reagierte im Online-Dienst X erschüttert und drückte seine Anteilnahme aus. Den örtlichen Behörden sagte er jede notwendige Unterstützung zu.

