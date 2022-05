Wie die Behörden mitteilten, wurde das Wrack in der Nähe von Brocanac im Zentrum des Landes geortet. Niemand an Bord habe überlebt. Unter den Todesopfern sind Medienberichten zufolge auch zwei Deutsche. Die Maschine war am Sonntag vom Radar verschwunden.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.