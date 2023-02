Erdrutsch in Auckland, Neuseeland. (dpa/AAPIMAGE/DAVID ROWLAND)

Mehr als 10.000 Menschen mussten auf der neuseeländischen Nordinsel aus ihren Häusern fliehen, wie das Katastrophenschutzministerium mitteilte. Hunderte Menschen wurden von den Dächern ihrer überfluteten Häuser gerettet. Regierungschef Hipkins bezeichnete den Zyklon von Anfang der Woche als das "schwerwiegendstes Wetterereignis" in Neuseeland in diesem Jahrhundert. Nach Angaben von Wissenschaftlern hatte "Gabrielle" wegen des ungewöhnlich warmen Wassers im Pazifik an Stärke zugenommen. Heute wurde das Land zudem von einem starken Erdbeben erschüttert.

Nach Südafrika wurde gestern auch in Mosambik der Katastrophenfall wegen Überschwemmungen ausgerufen. Rund 40.000 Menschen seien betroffen, sagte Präsident Nyusi in einer TV-Ansprache. In Kenia dagegen rief Präsident Ruto die Bevölkerung auf, angesichts der schwersten Dürre seit Jahrzehnten um Regen zu beten. Dazu hatte er die religiösen Führer des Landes zu einem ökumenischen Gottesdienst ins Nyayo-Stadion in Nairobi eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.