Rettungskräfte suchen nach eigenen Angaben noch nach sechs Bergleuten, die vermisst werden. In dem Kohlebergwerk in Jastrzebie-Zdroj war nach einer starken Erschütterung Methangas ausgetreten. Es war das zweite schwere Grubenunglück in Polen innerhalb von einer Woche. Am vergangenen Mittwoch kamen im nahegelegenen Steinkohlebergwerk Pniowek fünf Menschen ums Leben.

