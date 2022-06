"Save the Children"

Die israelische Blockade des Palästinensergebiets habe zu einer erheblichen Verschlechterung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geführt. (IMAGO / ZUMA Wire / Mahmoud Issa)

Die seit 15 Jahren bestehende israelische Blockade des Palästinensergebiets habe zu einer erheblichen Verschlechterung der psychischen Gesundheit in der Enklave geführt, teilte die Organisation mit. Sie hatte knapp 500 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren im Gazastreifen und 160 Eltern befragt. Die Kinder lebten in einem "Dauerzustand aus Angst, Sorge, Traurigkeit und Trauer" und warteten immer auf die "nächste Gewaltwelle", sagte der Direktor der Organisation in den Palästinensergebieten, Lee. - Im Vergleich zu einer ähnlichen Studie aus dem Jahr 2018 ist der Anteil der psychisch Belasteten von 55 auf 80 Prozent gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.