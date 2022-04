Grubenunglück in Polen

Die Zofiowka-Mine im Süden Polens (Archivbild) (AFP / Wojtek Radwanski)

Damit sei die Zahl der Todesopfer auf zehn gestiegen, teilte der Betreiber des Bergwerks mit. Nach einer Erschütterung in dem Steinkohlebergwerk in Oberschlesien waren am Samstag zehn Bergleute vermisst worden. Sechs von ihnen wurden bereits in den vergangenen Tagen tot geborgen.

Das Unglück in der Grube war das zweite in Schlesien innerhalb weniger Tage. Erst vor einer Woche hatte es in einem Bergwerk derselben Firma zwei tödliche Methangas-Explosionen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.