Massaker in Butscha

Zuletzt teilte Spanien mit, dass 25 Botschaftsmitarbeiter das Land verlassen müssten. In Italien sind 30 Personen betroffen. Dänemark weist 15 russische Diplomaten aus und verweist dabei ausdrücklich auf das Geschehen in Butscha. Die schwedische Außenministerin Linde teilte mit, dass drei russische Diplomaten ausreisen müssten. Gestern hatte Deutschland 40 Russen mit Diplomatenstatus ausgewiesen, in Frankreich waren es 35.

Der Kreml in Moskau kritisierte die Maßnahmen. Es zeuge von einem Mangel an Weitsicht, wenn die Möglichkeiten des diplomatischen Austausches verringert würden.

