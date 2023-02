Der Sarg des bei einem Attentat ermordeten haitianischen Präsidenten Moïse (dpa-news / AP / Matias Delacroix)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Miami ist unter den Festgenommenen der Inhaber einer Sicherheitsfirma, der kolumbianische Ex-Soldaten für das Attentat angeheuert haben soll. In Haft sitzen demnach außerdem ein Mann aus Florida, der im Verdacht steht, Geld für die Ermordung beschafft zu haben, sowie zwei weitere Mitarbeiter der Sicherheitsfirma.

Staatspräsident Moïse war im Juli 2021 in seiner Residenz erschossen worden. Kurz nach dem Mord hatte in Haiti eine Übergangsregierung die Macht übernommen. Insgesamt elf Personen befinden sich inzwischen in US-Haft. Der Fall wird in den Vereinigten Staaten verhandelt, weil in Haiti die Ermittlungen ins Stocken geraten sind und Richter Todesdrohungen erhalten hatten.

