Vierer-Gipfel in Paris

Frankreichs Präsident Macron hat China aufgerufen, die Einheit der Europäischen Union zu respektieren.

Dies erwarte die EU von ihren großen Partnern, sagte Macron beim Vierer-Gipfel mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsident Juncker in Paris. Hintergrund der Äußerung dürfte sein, dass die chinesische Regierung sich zuletzt in Konsultationen mit einzelnen EU-Staaten für das chinesische Projekt einer neuen Seidenstraße nach Europa eingesetzt hat. Kürzlich hatte sich Italien dem Projekt angeschlossen und war damit auf Kritik gestoßen, unter anderem aus Deutschland. Befürchtet wird, dass China mit dem Vorhaben seinen Einfluss weltweit ausbaut.



Auf dem Vierergipfel dürfte es auch um die Klimapolitik und die multilaterale Zusammenarbeit gehen. Macron hatte gestern bereits ein Gespräch mit Xi geführt. Dessen Frankreich-Besuch wird von Demonstrationen gegen die Menschenrechtsverletzungern in China begleitet.