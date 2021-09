Nach den beiden ersten "Triell"-Runden mit den Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen waren nun im ARD-Fernsehen jene anderen Parteien an der Reihe, die ebenfalls gute Chancen auf den Einzug in den Bundestag haben: Linke, FDP, CSU und AfD.

Diskutanten waren die Linke-Kovorsitzende Wissler, FDP-Chef Lindner, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und die Fraktionsvorsitzende der AfD, Weidel. Sie wurden reihum zu verschiedenen Politikthemen befragt - und die Ansichten wichen erwartungsgemäß deutlich voneinander ab.

Thema Rente:

Dobrindt warb für eine Ausweitung der Mütterrente. Dies wurde vom gemeinsamen Unions-Kanzlerkandidaten Laschet heute allerdings zurückgewiesen. Außerdem warb Dobrindt für das Unions-Modell einer Generationenrente als neue Säule, die von Beginn an vom Staat in einem Pensionsfond angespart werden soll. Lindner plädierte unter anderem für eine Individualisierung des Renteneintrittsalters - wer länger arbeiten wolle, solle dies dürfen. Auch er forderte, dass der Staat für die Menschen etwas zur Altersssicherung ansparen sollte. Weidel plädierte für eine Erhöhung der Rentenbeiträge und verlangte, dass auch Politiker und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen sollten. Dies forderte auch Wissler, die sich zudem dafür ausprach, das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre abzusenken.

Klimapolitik:

In der Klimapolitik setzte Wissler im Gegensatz zu den anderen drei auf ein Tempolimit, ein Verbot von Inlandsflügen und den Ausstieg aus Verbrennungsmotoren bis 2030. Lindner warb dagegen für eine Klimapolitik ohne Verbote und stattdessen mit Hilfe von Innovationen - so sollte Deutschland etwa synthetische Kraftstoffe aus Chile importieren. Als Einzige in der Runde sprach sich Weidel gegen das Pariser Klimaabkommen aus und lehnte auch die deutsche Energiewende ab, da der nationale Strombedarf so nicht gedeckt werden könne.

Familienpolitik:

Dissens gab es auch in der Familienpolitik: Wissler verlangte, dass die sozialen Ungleichkeiten durch das deutsche Bildungssystems beseitigt werden sollten - unter anderem dadurch, dass die Kinder länger zusammen lernen. Lindner argumentierte, der Bildungsföderalismus müsse reformiert werden, damit der Bund stärker in die Bildung investieren könne. Dobrindt fordert Vereinbarungen von Bund und Ländern, um den Digitalpakt Schule rascher umzusetzen. Auch Weidel plädierte für mehr Investitionen in die Digitalisierung der Schulen.

Außenpolitik:

Am stärksten waren die Unterschiede möglicherweise bei der Außenpolitik: Wissler verlangte, die NATO in ein kollektives Sicherheitsbündnis zu überführen und Russland dabei stärker einzubinden. Für eine Annäherung an Russland, aber auch an China plädierte auch Weidel - beide seien wichtig als Partner. Lindner pochte darauf, vor allem das transatlantische Verhältnis weiter zu pflegen - schließlich teilten die USA unsere Werte von Demokratie und Rechtstaatlichkeit, während die aktuelle russische Führung auf Repression der Bevölkerung und Drohgebärden gegenüber dem Westen setze. Dobrindt verurteilte die Äußerungen von Wissler und Weidel ans "radikal"; er sieht Deutschland militärisch klar in der NATO verortet.



Zur Finanzierung ihrer Programme setzten Lindner, Dobrindt und Weidel auf Wirtschaftswachstum und Steuersenkungen. Wissler hingegen möchte die Einkommenssteuer für Reiche erhöhen und eine Vermögenssteuer erheben. Weidel plädierte dafür, die Erbschaftssteuer komplett abzuschaffen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.