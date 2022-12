Skispringen

Der Schweizer Skispringer Simon Ammann (dpa / AP / Matthias Schrader)

Am Dienstagabend gab es allerdings Verwirrung um Ammann. Nachdem er im ersten COC-Springen in Engelberg als 33. den zweiten Durchgang verpasst hatte, tauchte er für Mittwoch gleich in zwei offiziellen Startlisten auf - und zwar für den zweiten Wettbewerb in Engelberg, der um 11 Uhr beginnt, und die Qualifikation in Oberstdorf, wo es um 14 Uhr mit dem offiziellen Training losgeht. Ein Doppelstart ist angesichts von dreieinhalb Stunden Autofahrt zwischen beiden Orten jedoch unmöglich.

Ammann hatte beim Weltcup in Engelberg anderthalb Wochen vor Tourneestart sein Saisondebüt gegeben, war aber beim Wettbewerb in seiner Schweizer Heimat bereits in der Qualifikation gescheitert. Über ein mögliches Karriereende wird spekuliert.

Die Vierschanzentournee, bei der er 1997 debütiert und seitdem nur 2000/01 gefehlt hatte, hat Ammann bei 24 Teilnahmen nie gewonnen (zweimal Platz zwei). Es ist der einzige große Titel, der ihm fehlt.