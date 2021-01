Vierschanzentournee: Geiger 16. in Innsbruck, Stoch siegt

Skispringer Karl Geiger aus Oberstdorf hat beim dritten Wettbewerb der 69. Vierschanzentournee in Innsbruck den 16. Platz belegt.

Der Sieg ging an Kamil Stoch aus Polen vor dem Slowenen Anze Lanisek und Titelverteidiger Dawid Kubacki, ebenfalls aus Polen. Der zweimalige Tourneesieger Stoch sprang 127,5 und 130 Meter.



Wie Geiger blieben auch der bisher Führende Halvor Egner Granerud aus Norwegen (Rang 15) und Markus Eisenbichler (6.) vor coronabedingt leeren Rängen hinter den Erwartungen zurück.



Stoch übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung, Geiger fiel auf den vierten Platz zurück. Die endgültige Entscheidung fällt am Mittwoch in Bischofshofen.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.