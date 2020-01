Der deutsche Skispringer Karl Geiger hat im dritten Wettbewerb der Vierschanzentournee einen Rückschlag im Kampf um den Gesamtsieg hinnehmen müssen.

Der Oberstdorfer wurde beim Springen in Innsbruck nur Achter. Die Plätze eins und drei belegten die Norweger Marius Lindvik und Daniel Andre Tande, dazwischen schob sich auf Platz zwei der Pole Dawid Kubacki. Er führt nun auch in der Gesamtwertung vor Lindvik und Geiger.



Bester deutscher Springer war in Innsbruck Stephan Leyhe auf Rang fünf.