Das Neujahrs-Skispringen der Vierschanzentournee hat der Norweger Marius Lindvik gewonnen.

Mit einer Weite von 143,5 Meter stellte er in Garmisch-Partenkirchen den zehn Jahre alten Rekord des Schweizers Simon Ammann ein. Bester deutscher Springer war Karl Geiger auf Rang zwei.



Damit reduzierte Geiger in der Gesamtwertung den Abstand zu Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi, der auf dem vierten Platz landete.



Rang drei ging an den Polen Dawid Kubacki. Zweitbester Sportler von Bundestrainer Stefan Horngacher war Constantin Schmid auf dem siebten Platz. Markus Eisenbichler kam auf Rang zehn.



Mit seinem Sieg verhinderte Lindvik einen Rekord. Kobayashi hätte mit einem Erfolg der erste Skispringer werden können, der sechs Wettkämpfe bei der Traditionsveranstaltung in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen nacheinander für sich entscheidet.