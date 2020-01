Norwegens Skisprung-Trainer Stöckl hat die Organisatoren des Neujahrsspringens bei der Vierschanzentournee kritisiert.

Auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen wird traditionell das zweite von vier Springen ausgetragen. Stöckl schrieb dazu auf Twitter, von außen her sei das Ganze zwar gut organisiert, aber das sei es auch schon.



Denn ein Vorspringer habe im Hotelflur schlafen müssen. Auch seien die Zimmer bei der Ankunft nicht bezugsfertig gewesen. In der norwegischen Zeitung VG sprach Stöckl sogar von einem "Skandal". Auf Twitter schrieb er "not amused mister president".



Laut VG soll der Renndirektor des internationalen Ski-Verbandes FIS, Hofer, sogar mit der Absage der Qualifikation gedroht haben.