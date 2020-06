Nach dem gewaltsamen Tod eines dreijährigen Mädchens in einer Kita im nordrhein-westfälischen Viersen beschäftigt sich der Landtag in Düsseldorf mit dem Fall.

Die SPD hatte den Antrag für die Sondersitzung gestellt. Nach dem Tod des Kindes wird gegen eine 25-jährige Erzieherin wegen Mordverdachts ermittelt. Bei den Ermittlungen waren die Behörden auf Vorfälle in Einrichtungen gestoßen, in denen die Frau vorher gearbeitet hatte. Die Staatsanwaltschaft Kleve räumte inzwischen ein Versäumnis ein. Wie ein Sprecher bestätigte, wurden bei Ermittlungen in einem früheren Fall Erkenntnisse zur psychischen Verfassung der Kindergärtnerin nicht wie vorgeschrieben der Aufsichtsbehörde ihrer Kindertagesstätte mitgeteilt. Die Justiz hatte die damaligen Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat wegen geringer Schuld eingestellt.