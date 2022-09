Katholische Kirche

Versammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt (dpa/Andreas Arnold)

Bei dem Treffen in Frankfurt am Main hatten sich Bischöfe, Priester und zahlreiche Laienvertreter gestern auf mehrere Grundsatztexte geeinigt, etwa zu "Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche" und zur Neubewertung von Homosexualität in der katholischen Kirche. Die Versammlung verabschiedete zudem ein Papier, das Sanktionen im kirchlichen Arbeitsrecht gegen wiederverheiratete Geschiedene sowie gegen schwule und lesbische Paare ablehnt. Am Donnerstagabend war es bei dem Treffen zu einem Abstimmungseklat gekommen. Ein Text über Änderungen an der kirchlichen Sexualmoral scheiterte an der fehlenden Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe.

Für den kommenden März ist eine weitere Synodalversammlung geplant. Auslöser des Reformprozesses war die Vertrauenskrise nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.