Vier Tote nach Unwettern in Frankreich. (IMAGO / MAXPPP / Christophe AGOSTINIS)

In der Nähe von Avignon sei eine weitere Leiche gefunden worden, teilten die Behörden mit. Bereits am Wochenende waren drei Tote gemeldet worden. Mehrere Menschen gelten noch als vermisst.

Das Tief "Monica" hatte in der Region für schwere Regenfälle und Überschwemmungen gesorgt. In Nizza verursachte der Regen einen Erdrutsch, mehrere tausend Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Auch heute galt in manchen Regionen noch eine Unwetterwarnung; in den Alpen drohen Lawinen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.