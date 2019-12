Die Autohersteller PSA und Fiat Chrysler haben eine Fusion beschlossen. Das teilten beide Unternehmen mit. Es werde ein Zusammenschluss unter Gleichen angestrebt, hieß es.

PSA-Chef Tavares wird demnach Vorstandsvorsitzender. Die Unternehmen hatten sich Ende Oktober auf offizielle Fusionsgespräche verständigt. Durch den Zusammenschluss, der noch von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden muss, entstünde der viertgrößte Autokonzern der Welt. Größer sind nur Volkswagen, Toyota und der Renault-Nissan-Verbund.

Fusion kommt nicht unerwartet

Die Fusion zwischen PSA und Fiat Chrysler war erwartet worden, weil in der Branche Milliardenbeträge in autonomes Fahren und Elektromobilität investiert werden müssen. Für PSA ist vor allem das gut ausgebaute Vertriebsnetz in Nordamerika interessant, das Fiat Chrysler in den gemeinsamen neuen Konzern mit einbringen kann. PSA ist dafür in Europa stärker. Auch bei der Entwicklung von Hybrid- und Batterie-Fahrzeugen ist der französische Konzern weiter als der italienisch-amerikanische Konzern.

Keine Fabrikschließungen

Der neue Konzern mit etwa 400.000 Beschäftigten will 8,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr absetzen. Mit der Fusion sollen Spareffekte von 3,7 Milliarden Euro erzielt werden, ohne Fabriken zu schließen.



Zu PSA gehören die Marken Opel, Peugeot, DS und Citroën. Fiat Chrysler umfasst die Marken Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia oder Maserati.