Bildungsstudie

Schülerin während einer Unterrichtsstunde (Thomas Trutschel/ picture alliance/photothek)

Der negative Trend habe sich seit dem Jahr 2016 noch verstärkt, teilte die Kultusministerkonferenz in Berlin mit. Vor allem der soziale Hintergrund hat demnach einen Einfluss auf den Bildungserfolg. Als weiteren Grund für die Verschlechterung nannte die Studie die Schulschließungen während der Corona-Pandemie. Die amtierende KMK-Vorsitzende und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien nannte die Ergebnisse ernüchternd. Man investiere in Deutschland zu wenig in den Elementarbereich, erklärte die CDU-Politikerin. Auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger zeigte sich alarmiert. Der Anteil derjenigen, die die Mindeststandards in der Grundschule nicht erreicht hätten, sei viel zu hoch, sagte die FDP-Politikerin. Brandenburgs Bildungsministerin Ernst von der SPD kündigte an, das Förder-Programm "Aufholen nach Corona" werde unvermindert fortgesetzt. - Grundlage der Untersuchung waren Tests an fast 1.500 Schulen in ganz Deutschland mit etwa 27.000 Schülern.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.