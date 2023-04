Hessisches Traditionsunternehmen

Der Heiztechnikhersteller Viessmann in Allendorf/Eder. (Uwe Zucchi/dpa)

Beide Seiten bestätigten am Abend entsprechende Medienberichte. Der Kaufpreis beträgt zwölf Milliarden Euro. Teil der Klimatechnik-Sparte ist auch das Geschäft mit Wärmepumpen, mit dem Viessmann zuletzt den meisten Umsatz gemacht hat. Im vergangenen Jahr stieg dieser auf den Rekordwert von rund vier Milliarden Euro. Carrier erwartet, dass sich der Gewinn aus dem Wärmepumpengeschäft in den kommenden Jahren verdreifachen wird. Viessmann gehört neben Bosch und Vaillant zu den größten Heizungs-Herstellern in Deutschland. Das 1917 gegründete Unternehmen hat weltweit etwa 14.500 Beschäftigte.

Bundeswirtschaftsminister Habeck kündigte eine Prüfung des geplanten Geschäfts an. Zugleich erklärte der Grünen-Politiker, der vorgesehene Verkauf zeige, dass Klimaschutztechnologien die Technologien der Zukunft seien.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.