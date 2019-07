Am Flughafen der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind 125 Kilogramm Horn von Nashörnern beschlagnahmt worden.

Insgesamt 55 Teile von Rhino-Horn wurden vietnamesischen Staatsmedien zufolge in Gipsplatten versteckt entdeckt. Zollbeamte öffneten die Platten und stellten die illegale Ware sicher. Vietnam hat dem WWF zufolge den größten Schwarzmarkt für Nashorn-Horn. Ein einziges Horn kann bis zu 100.000 US-Dollar in asiatischen Ländern wie China oder Vietnam einbringen. Viele Käufer glauben, dass es Gesundheitsprobleme von einem Kater bis hin zu Krebs heilen kann, und nutzen es als Lifestyle-Droge. Nashörner gehören zu den bedrohten Tierarten, in Vietnam gelten sie seit 2011 offiziell als ausgerottet.



CNN berichtet, dass die Beschlagnahmung nur wenige Tage nach der Festnahme eines Mannes in Hanoi erfolgte, der beschuldigt wird, einen Handel mit Wildtierprodukten zu betreiben. Er wurde festgenommen, nachdem man sieben gefrorene Tiger in einem Auto gefunden hatte.