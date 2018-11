Der französische Ministerpräsident Philippe hat in Vietnam der Toten des Indochina-Kriegs gedacht.

Begleitet von Veteranen besuchte er in Dien Bien Phu zwei Mahnmale - eines für französische und eines für vietnamesische Soldaten. An beiden Stätten legte er Blumen nieder. In Dien Bien Phu hatte die französische Armee 1954 die entscheidende Schlacht des Kolonialkriegs verloren. Die Zahl der Toten und Vermissten aus der Schlacht wird auf insgesamt 13.000 geschätzt.



In Frankreich gab es Kritik an dem Besuch, weil der Regierungschef damit an eine französische Niederlage erinnert habe. Philippe erklärte dazu, er finde es im Gegenteil erstaunlich, dass die Mahnmale nur so selten besucht würden. Nach Mitterrand war er der zweite Regierungschef, der die Stätte aufsuchte.