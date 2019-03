Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist in Hanoi mit dem vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong zusammengetroffen.

Dazu wurde Kim mit militärischen Ehren empfangen. Er lobte die langjährigen Beziehungen beider Staaten. Morgen will er an der Grabstätte von Revolutionsführer Ho Chi Minh und dem Ehrenmal für die Toten des Vietnamkriegs einen Kranz niederlegen.



Kim hält sich bereits seit Dienstag in Hanoi auf. Er hatte sich dort mit US-Präsident Trump getroffen. Der Gipfel war jedoch ergebnislos zu Ende gegangen. Nordkorea wies inzwischen die Darstellung Trumps zurück, der Grund für den Abbruch sei die Forderung nach einer vollständigen Aufhebung der Sanktionen gewesen. Vielmehr habe man nur eine teilweise Aufhebung verlangt. Trump teilte auf Twitter mit, er habe "sehr substanzielle" Gespräche mit Kim gehabt. Jede Seite wisse nun, was die andere wolle.