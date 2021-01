In Vietnam sind drei Journalisten zu Haftstrafen zwischen 11 und 15 Jahren verurteilt worden.

Ein Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt sprach sie der staatsfeindlichen Propaganda für schuldig, wie mehrere Menschenrechtsorganisationen berichten. Den Angaben zufolge hatten sich die drei Mitglieder einer unabhängigen Journalistenvereinigung für Pressefreiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in ihrem Land eingesetzt. Sie kämen aufgrund fingierter Anschuldigungen ins Gefängnis, kritisierte ein Vertreter von "Human Rights Watch".



Menschenrechtler beklagen seit Jahren ein immer schärferes Vorgehen der kommunistischen Führung in Vietnam gegen kritische Journalisten, Blogger, Anwälte, Künstler und Umweltschützer.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.