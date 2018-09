Im Alter von 61 Jahren ist der vietnamesische Präsident Tran Dai Quang gestorben.

Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur VNA mit und meldete weiter, Quang habe an einer schweren Krankheit gelitten. Er stand seit April 2016 an der Spitze des südostasiatischen Landes.



Quang war Mitglied des Politbüros und stand in dem Ruf, streng und einflussreich in der kommunistischen Partei zu sein. Unter seiner Führung hielt die Unterdrückung von Andersdenkenden in Vietnam an.