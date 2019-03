Nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffes "Viking Sky" vor der norwegischen Küste untersuchen Experten nun die Unglücksursache.

Wie die Nachrichtenagentur NTB berichtet, sollen Mitarbeiter der Firma "Lloyd's" und die staatliche Havariekommission das Schiff begutachten. Die "Viking Sky" war am Samstag wegen Motor-Problemen während eines Sturms in einem gefährlichen Küstenabschnitt in Seenot geraten. Fast 500 Passagiere wurden per Hubschrauber an Land gebracht, darunter 17 Verletzte. Das Kreuzfahrtschiff mit den übrigen 900 Menschen an Bord konnte mit Hilfe von Schleppern in die Hafenstadt Molde gebracht werden.