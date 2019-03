Das Maschinenversagen des vor der Küste Nowegens havarierten Kreuzfahrtschiffs ist vor allem auf einen zu niedrigen Öldruck zurückzuführen.

Dadurch seien die Motorprobleme auf der "Viking Sky" ausgelöst worden, teilte die Seefahrtsbehörde des skandinavischen Landes mit. Zugleich verwies sie darauf, dass der Öldruck noch innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen gelegen habe. Weiter hieß es, auch die schwierigen Verhältnisse auf See hätten dazu beigetragen, dass das Schiff am Samstag in Seenot geraten sei. Fast 500 Passagiere wurden per Hubschrauber an Land gebracht, darunter 17 Verletzte. Die "Viking Sky" mit den übrigen 900 Menschen an Bord konnte mit Hilfe von Schleppern in die Hafenstadt Molde gebracht werden.