Vincent Keymer ist der jüngste deutsche Schach-Großmeister der Geschichte.

Der 14-Jährige gewann am Wochenende ein Turnier auf der britischen Isle of Man. Durch ein Remis gegen den russischen Großmeister Wadim Swjaginzew erfüllte er die sogenannte dritte Großmeisternorm des Weltverbandes FIDE. Die erste und zweite Stufe dieser Wertung hatte er bereits im vergangenen Jahr erreicht.



Der Titel "Großmeister" wird vom Weltschachverband vergeben - an Turnierspieler und jeweils auf Lebenszeit. Zurzeit gibt es 1.519 aktive Schach-Großmeister weltweit; das entspricht 0,4 Prozent der derzeit bei der FIDE registrierten Spieler.



Keymer begann im Alter von fünf Jahren mit dem Schachspielen und sagt, dass er "fast alle verfügbare Zeit mit Schach verbringt". Er trainiert beim früheren ungarischen Weltklassespieler Peter Leko.