Er hätte sich gewünscht, dass Lauterbach auch konkrete Zahlen nenne und Lösungen präsentiere, sagte Heinrich im Deutschlandfunk . So aber verunsichere er die Bürger lediglich. Dies zeige sich an den vielen Anrufen von Patienten in Arztpraxen, die wissen wollten, ob es für ihre Impftermine im Januar überhaupt genügend Dosen gebe. Heinrich betonte, hier müsse Lauterbach dringend für Klärung sorgen. Es wäre fatal, wenn man den "Turbo" beim Impfen jetzt einstellen müsste.