Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik bleiben in den kommenden Tagen viele Arztpraxen geschlossen. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Für dringende Notfälle würden außerdem Vertreter benannt. Die Aktion ist Teil der Kampagne "Praxis in Not", die von mehr als 20 Verbänden unterstützt wird. Der Virchowbund teilte mit, die Schließungen seien ein Vorgeschmack auf die Zustände, die bei einer Fortsetzung der aktuellen Politik drohten. Beinahe jede Praxis sei aktuell massiv überlastet. Zudem verschärfe die systematische Unterfinanzierung den Fachkräftemangel im medizinischen Bereich. Bisher gibt es in Deutschland nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung fast 100.000 Arztpraxen.

Kritik an dem Streik-Aufruf kam von der Deutschen Stiftung Patientenschutz: Der Streik treffe vor allem alte und schwache Menschen. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach zeigte kein Verständnis für den Ärzte-Streik nach Weihnachten und verwies auf die vielen Krankheitsfälle. Lauterbach will sich mit den Hausärzten im Januar zu einem Krisengipfel treffen, um über die Klagen wegen Überlastung und zu viel Bürokratie in den Praxen zu beraten.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.