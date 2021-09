Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat nach einer mehrwöchigen Untersuchung dem Unternehmen Virgin Galactic von Richard Branson wieder Raumschiff-Starts ins Weltall gestattet.

Das Unternehmen teilte weiter mit, man habe zugesagt, die Flugsicherung in Echtzeit über den Verlauf der Flüge zu informieren. Bei einem Flug im Juli mit Branson an Bord war das Raumschiff "Spaceship Two" zeitweise außerhalb des zugewiesenen Luftraum-Korridors unterwegs gewesen. Hinzu kam, dass Virgin Galactic die FAA nicht sofort über das Problem informiert hatte.



Der Milliardär Branson will mit Virgin Galactic ins Geschäft mit dem Weltraumtourismus einsteigen.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.