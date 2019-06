Ein Angreifer hat im US-Bundesstaat Virginia mindestens zwölf Menschen erschossen. Zudem wurden nach Angaben der Polizei mehrere Personen verletzt, als er in einem Gebäude der Stadtverwaltung von Virginia Beach das Feuer eröffnete. Der mutmaßliche Täter wurde ebenfalls getötet. Konkrete Hinweise auf ein Motiv liegen bislang nicht vor.

Der Mann sei seit langem bei der Stadt angestellt gewesen, hieß es. Zum Tatort gerufene Polizisten hätten ihn schließlich bei einem Schusswechsel getötet. Der örtliche Polizeichef erklärte, zu möglichen Hintergründen gebe es mehr Fragen als Antworten. Vieles sei derzeit noch ungeklärt.

"Schlimmster Tag in unserer Geschichte"

Im mehreren Medien wurde der Vorfall als Amoklauf bezeichnet. Der mutmaßliche Täter sei "verärgert" gewesen. Virginia Beach liegt an der US-Ostküste an der Chesapeake Bay und ist die größte Stadt des US-Bundesstaates Virginia. Bürgermeister Dyer zeigte sich entsetzt. Dies sei der schlimmste Tag in der Geschichte von Virginia Beach gewesen: "Die Menschen sind unsere Freunde, Mitarbeiter, Nachbarn, Kollegen", sagte er in einer Pressekonferenz.



In den USA, wo das Recht auf privaten Waffenbesitz in der Verfassung verankert ist, gibt es immer wieder tödliche Schießereien. Bestrebungen, die Gesetzeslage signifikant zu verschärfen, blieben bislang weitgehend erfolglos.