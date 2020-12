Virologe Christian Drosten zeichnet im Gespräch seinen Weg vom Rettungssanitäter bis zum Leiter der Virologie der Charité in Berlin nach. Der Wissenschaftler hat sich dieses Jahr in der breiten Öffentlichkeit einen Namen als Spezialist für Corona-Viren gemacht und ist mit seinem NDR-Podcast "Coronavirus Update" seit Februar 2020 zum Pandemie-Erklärer der Nation geworden.

Drosten hört Musik von Purcell bis Blumfeld

Christian Drosten beschreibt, was ihn an Barock-Musik fasziniert, dass sein Großvater ihn darin unterstützt hat, Gitarre zu spielen, dass er düstere Musik mag, weil sie die Realität spiegelt und warum der Blumfeld-Song "Draußen auf Kaution" seine Studienzeit treffend beschreibt. In eineinhalb Stunden wird ein weiter Bogen gespannt von der Schwierigkeit, sein Privatleben genügend zu schützen, über das Bedürfnis, die Öffentlichkeit über das Pandemie-Geschehen aufzuklären bis zu Drostens zukünftigen Forschungsinteressen am MERS-Coronavirus.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Christian Drosten forscht schon lange zu Coronaviren. 2005 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz für die Bekämpfung von SARS, eine ebenfalls durch Coronaviren ausgelöste Atemwegserkrankung, verliehen. Nach Ausbruch der COVID-19-Epidemie in Deutschland wurde der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité zum prominenten Experten für alle Fragen rund um das Sars-CoV-2-Virus und stand auch der Bundesregierung beratend zur Seite. Verärgert zeigte er sich in der Vergangenheit über Verkürzungen und Skandalisierungen seiner Aussagen durch die Medien, wobei er dennoch immer wieder die Öffentlichkeit sucht. Dabei scheut er sich nicht davor, öffentlich getätigte Aussagen zu korrigieren, wenn sie nicht mehr dem Stand der Forschung entsprechen. Eine Haltung, die ihm Anerkennung und Kritik gleichermaßen eingebracht hat.