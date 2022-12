Der Virologe Christian Drosten hält die Coronavirus-Pandemie für beendet. (picture alliance / Flashpic)

In diesem Winter gebe es die erste endemische Welle des Coronavirus, sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Charité dem "Tagesspiegel". Die Immunität der Bevölkerung werde danach so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne, erklärte der Virologe. Grundsätzlich möglich sei zwar weiterhin ein Mutationssprung des Erregers. Aber das erwarte er im Moment nicht mehr. Auch der Intensivmediziner Karagiannidis rechnet damit, dass die Pandemie ausläuft. Das Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Immunitätslage der Bevölkerung sei solide, und auf den Intensivstationen befänden sich deutlich weniger Covid-Patienten. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, hatte bereits im Herbst betont, dass man bei Covid-19 nicht mehr von einer Pandemie sprechen könne.

Bundesjustizminister Buschmann erklärte auf Twitter, nach den Äußerungen der Mediziner sollten Bund und Länder als politische Konsequenz alle verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen beenden.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.