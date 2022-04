Kritik an Ausstattung und Zusammensetzung

Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Charité. Darüber hinaus seien in den vergangenen Wochen wiederholt vertrauliche Inhalte der Beratungen an die Öffentlichkeit gelangt und zum Gegenstand einer irreführenden Berichterstattung geworden.

Der FDP-Politiker Kubicki hatte offenbar Drostens Unparteilichkeit in Frage gestellt. Nach Angaben der BILD-Zeitung hat er heute eine Anfrage an den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages gerichtet. Dabei geht es um die Frage, ob Sachverständige an einer Evaluierung von Maßnahmen mitwirken sollten, die sie selbst als Berater mit beeinflusst haben.