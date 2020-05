Der Virologe Christian Drosten ruft zu einem differenzierten Umgang mit den Forderungen auf, alle Schulen und Kitas unverzüglich zu öffnen.

Drosten teilte dem Deutschlandfunk schriftlich mit, als Einzelperson, also nicht als Wissenschaftler, stimme er der Grundhaltung hinsichtlich der sozialen Überlegungen und des Kindeswohls zu. Auf der anderen Seite gebe es im Moment keine wissenschaftliche Grundlage für eine umfassende Öffnung.

Es geht um eine Erklärung verschiedener Institutionen, darunter mehreren Verbänden für Kinder- und Jugendmedizin, in der eine rasche Öffnung von Kitas, Kindergärten und Schulen verlangt wird. Darin heißt es auch, dass das Übertragungsrisiko von Covid-19 durch Kinder gering scheine. Diese Interpretation der wissenschaftlichen Daten teile er nicht, betonte Drosten. Auch hätten die Autoren der Stellungnahme wichtige Elemente der von ihnen zum Beleg zitierten Arbeiten nicht erwähnt. Das gelte auch für Untersuchungen, die er selbst an der Berliner Charité verantworten habe.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmerkung der Redaktion: Wir haben die Aussagen von Christian Drosten auf seine Bitte hin präzisiert und daher die erste Version dieser Meldung verändert.

