Bei der Frage, ob ein vorgeschriebener Einsatz von Masken schon Anfang April Sinn ergeben hätte, verwies Schmidt-Chanasit auf die allgemeine Entwicklung. "Ich habe die Situation in den Supermärkten nie so wahrgenommen, dass es da wirklich einen Ansturm gegeben hätte und sich die Menschen angesammelt hätten. Hier muss man wirklich mit Augenmaß vorgehen", sagte er.

Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg (privat)

Die Maske sei eine wertvolle Ressource. Sie können andere Maßnahmen wie Hygieneregeln und Abstandhalten aber nicht ersetzen. "Man muss sie eben örtlich begrenzt und zeitlich begrenzt sinnvoll einsetzen. Das ist ganz klar", sagte Schmidt-Chanasit.

Man können in Deutschland auch nicht von einem Zustand sprechen, wo die professionell hergestellten Masken in Überzahl vorhanden wären, so der Virologe weiter.

