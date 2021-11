Dieser Pandemiekommission müssten Experten verschiedener Wissenschaftsdisziplinen angehören, die in einem strukturierten und nachvollziehbaren Prozess ausgewählt worden seien, sagte Kekulé im Deutschlandfunk. Bislang habe die noch amtierende Bundesregierung mehr oder weniger erratisch gehandelt und sich Personen herangeholt, die vorher in einer Talkshow gesessen hätten. Die Politik müsse sich aber darauf einstellen, dass die Einrichtung eines derartigen Gremiums risikobehaftet sei, erklärte der Mediziner. Zum einen sei es demokratisch nicht legitimiert, zum anderen werde es für Regierungsverantwortliche schwerer, öffentlichen Empfehlungen des Krisenstabes zu widersprechen. Kekulé wies zudem darauf hin, dass eine solche Runde kein Instrument sei, die akute Lage in den Griff zu bekommen.