Er halte dies für eine gewagte Aussage, sagte der Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität im Deutschlandfunk. Seiner Meinung nach habe das Paul-Ehrlich-Institut handwerkliche Fehler begangen und wissenschaftliche Standards verletzt. Zum einen seien noch nicht alle in Deutschland zugelassenen Tests untersucht worden. Zum anderen hätten von diesen nur fünf Prozent die notwendigen Kriterien im Bereich Sensitivität erfüllt.

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, hatte zuvor Zweifel an der Zuverlässigkeit der erhältlichen Antigen-Tests zurückgewiesen. Man habe bereits eine Liste mit Tests veröffentlicht, die über eine "erhöhte Sensitivität" verfügten. Tests, die diese höheren Anforderungen nicht erfüllten, würden in Deutschland nicht verkauft, weil sich Testzentren, Apotheken und Discounter an der Liste des Instituts orientierten.

