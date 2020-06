Der Hamburger Virologe Schmidt-Chanasit hält die Aufhebung der Reisewarnung aus medizinischer Sicht für vertretbar.

Schmidt-Chanasit sagte im Deutschlandfunk, alle Länder in Europa hätten das Infektionsgeschehen soweit unter Kontrolle gebracht. Daher könne man nun die Entscheidung für oder gegen eine Urlaubsreise in das europäische Ausland in die Verantwortung eines jeden einzelnen legen. Es sei aber auch klar, dass ein Restrisiko bestehen bleibe. Der Wissenschaftler betonte, Reisende sollten sich vor allem mit der Frage auseinandersetzen, ob sie bereit seien, sich im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus in dem jeweiligen Urlaubsland behandeln zu lassen. Eine Rückkehr nach Deutschland sei dann nämlich in den meisten Fällen ausgeschlossen.