Es sei nachvollziehbar, dass man ressourcen-schonend vorgehen müsse, sagte Schmidt-Chanasit im Deutschlandfunk ( Audio-Link ). Beim Testen seien die Kapazitäten begrenzt. In Alten- und Pflegeheimen müsse es jedoch maximale Sicherheit geben. Mit PCR- oder Schnelltests könne man Infektionsketten unterbrechen. Wichtig seien weiterhin die Einhaltung von Abstand, die Maskenpflicht und die Hygiene, betonte der Wissenschaftler. Die Gesundheitsminister der Länder wollen morgen über die Testpflicht beraten.

Gaß für allgemeine Impfpflicht

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, hat eine allgemeine Corona-Impfpflicht als logische Konsequenz bezeichnet. Wenn sich tatsächlich zeige, dass die Virus-Variante Omikron so ansteckend sei, dann sei eine noch viel höhere Impfquote notwendig, als ganz am Anfang für die Alpha-Variante prognostiziert, sagte Gaß im ZDF. Zur bereits beschlossenen Impfpflicht für Personal in Kliniken meinte er, die Impfquote dort sei mit mehr als 90 Prozent sehr hoch.

Der britische Gesundheitsminister Javid erklärte, die Omikron-Variante verbreite sich mit einer phänomenalen Rate. Sie sei für 40 Prozent der Infektionen in London verantwortlich. Bestätigte Todesfälle, die auf Omikron zurückzuführen seien, gebe es bisher nicht.

